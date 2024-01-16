Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 33 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve adli mercilere teslim edildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmalarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 758 sentetik ecza, 26,36 gram sentetik uyuşturucu, 4,18 gram esrar, 3,3 gram skunk, ruhsatsız tüfek, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 33 zanlı, adli mercilere teslim edildi.
Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak suçundan çeşitli yıllardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.