Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler

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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi bulunan O.K, Ö.B.E. ve A.B'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 9 pakette toplam 306,38 gram esrar, 170 gram skunk, 0,12 gram metamfetamin, 3 kapsül sentetik ecza hapı, esrarlı sigara, 2 hassas terazi, makas, uyuşturucu paketleme işleminde kullanılan alüminyum folyo ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.K, Ö.B.E. ve A.B. emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyon sırasında ikamette bulunan bir kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Cumhuriyet, Samsun, Güncel, Haberler

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