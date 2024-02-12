Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 328 sentetik ecza hapı, 42,39 gram sentetik uyuşturucu, 5,32 gram esrar, 3 hassas terazi ve 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 328 sentetik ecza hapı, 42,39 gram sentetik uyuşturucu, 5,32 gram esrar, 3 hassas terazi ve 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.