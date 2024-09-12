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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 25 Kişi Yakalandı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 25 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinin farklı mahallelerinde şüpheli 25 kişinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 879 sentetik ecza, 51,54 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1,96 gram esrar, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 56 tabanca fişeği ve bir miktar sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonda, "ruhsatsız silah bulundurma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 2 yıl 4 ay, "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi de yakalandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Narkotik Güncel samsun

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