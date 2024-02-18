Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 25 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 220,52 gram sentetik uyuşturucu, 222 sentetik uyuşturucu hap, 4 gram esrar tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 73 bin 40 lira ele geçirildi.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin de olduğu 25 yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.