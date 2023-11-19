Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 24 Kişi Yakalandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle yapılan uygulamada 36 gram skunk, 42 adet sentetik ecza, 5,71 gram metamfetamin, 2,20 gram esrar, 0,76 gram kokain, 0,50 sentetik kannabinoid, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız tabanca fişeği ele geçirdi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, ruhsatsız ateşli silahlarla mermiler satın alma suçundan 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ve hırsızlık suçundan ifadeye yönelik aranması olan 1 şahıs ile birlikte toplam 24 kişi yakalandı. - SAMSUN