Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, uyuşturucu nitelikli 608 sentetik ecza hapı, 14,2 gram esrar, 16,19 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarar aparatlar, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.