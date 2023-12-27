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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı

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Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, uyuşturucu nitelikli 608 sentetik ecza hapı, 14,2 gram esrar, 16,19 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarar aparatlar, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Samsun Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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