Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 22 Zanlı Gözaltına Alındı
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 zanlının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.