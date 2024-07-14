Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 22 Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü. Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1852 sentetik ecza, 61,12 gram sentetik uyuşturucu, 1,73 gram esrar, 1 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1852 sentetik ecza, 61,12 gram sentetik uyuşturucu, 1,73 gram esrar, ?1 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ?14 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.