Üye Girişi
Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 14 paket halinde 973,52 gram metamfetamin, 0,27 gram esrar, 26 kapsül sentetik ecza, 2,32 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 ruhsatsız tabanca ve 34 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda, şüpheliler C.A. ve A.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Samsun Canik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title