Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı
Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 ve 57 yaşlarında iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda sentetik ecza hapları, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde İ.Z. (55) ve G.T'nin (57) iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 92 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 34 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.