Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 ve 57 yaşlarında iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda sentetik ecza hapları, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde İ.Z. (55) ve G.T'nin (57) iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 92 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 34 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

MHK Başkanı'ndan olay maç hakkında ilk yorum

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.