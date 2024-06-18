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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 500 gram kubar esrar, 130 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.Y. ve H.B'nin Muslubey Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramada 500 gram kubar esrar, 130 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y. ve H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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