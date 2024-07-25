Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda toplamda 6 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve 289 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
İlçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Z.G'nin evinde arama yapan ekipler, 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 178 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Yakalanan O.G'nin evinde yapılan aramada ise 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 111 kök kenevir bitkisi bulundu.
Gözaltına alınan Z.G. ile O.G. jandarmaya götürüldü.