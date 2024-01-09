Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından A.Ö. ve N.K. isimli şüphelilerin ikametlerine yapılan operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.Ö. (23) ile N.K'nin (36) İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 379 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tüfek, 28 sentetik ecza hapı, 10 tabanca fişeği, 3 kartuş ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 102 bin 900 lira ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.