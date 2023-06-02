Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 939,18 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 936 uyuşturucu hap, 1698 kapsül sentetik ecza hapı, 46,08 gram esrar, 2 hassas terazi, 171 uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 8 ruhsatsız tabanca ve 380 tabanca fişeği, 7 tüfek ve 57 tüfek kartuşu, kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 193 bin 270 lira ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik planlı çalışma yaptı.

Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasında yapılan aramalarda 939,18 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 936 uyuşturucu hap, 1698 kapsül sentetik ecza hapı, 46,08 gram esrar, 2 hassas terazi, 171 uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 8 ruhsatsız tabanca ve 380 tabanca fişeği, 7 tüfek ve 57 tüfek kartuşu, kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 193 bin 270 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. C.M, Y.M, F.K, İ.A, Y.G, E.M. ve O.G'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.