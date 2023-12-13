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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Bin 440 Hap Ele Geçirildi

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 13 bin 440 uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 13 bin 440 uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde bir zanlının ikametinde yaptığı aramada 13 bin 440 uyuşturucu niteliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Narkotik Samsun 3. Sayfa Güncel Haberler

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