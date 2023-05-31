Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Alaçam Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü. İkamete düzenlenen operasyonda 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.U, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alaçam Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Yenice Mahallesi'nde A.U'nun (45) ikametinde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İkamete düzenlenen operasyonda 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.U, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.