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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. İlkadım Polis Merkezi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen K.D'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 320 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şüphelinin üst aramasında da 6 uyuşturucu içerikli hap ve 1,64 gram sentetik kannobinoid bulundu. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 770 liraya da el kondu. Gözaltına alınan K.D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İlkadım Polis Merkezi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen K.D'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 320 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şüphelinin üst aramasında da 6 uyuşturucu içerikli hap ve 1,64 gram sentetik kannobinoid bulundu. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 770 liraya da el kondu.

Gözaltına alınan K.D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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