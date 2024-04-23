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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonda 1050 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Uludağ Mahallesi'nde pazar yerinde durumundan şüphelendikleri kişiyi durduran ekipler, poşet içerisinde 1050 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Samsun Canik Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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