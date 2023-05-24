Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda Meşelitürkmenler Mahallesi'nde B.Ç'ye ait evde yapılan aramada fide kaplarında ve saksılara ekili 391 kök kenevir fidesi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişekleri ele geçirdi.

Şüpheli B.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına aldı.