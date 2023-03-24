SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 2 GÖZALTI

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu aynı mahallede bulunan iki kişi, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu aynı mahallede bulunan iki kişi, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alınan 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerden K.D. evine yapılan operasyonla, M.Y. ise Derebahçe Mahallesi'nde gözaltına alındı. K.D.?nin evinde yapılan aramada 194 gram sentetik kannabionid, M.Y.?nin üzerinde ise 1450 kapsül sentetik hap ele geçirildi.

K.D. ve M.Y., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. (DHA)