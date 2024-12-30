Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu ve Havaya Ateş Açma Olayı

Samsun'un Havza ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Havza ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyon kapsamında O.Ş. (31) isimli şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, 165 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Bafra'da havaya ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde havaya ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İsmet Paşa Mahallesi Mithat Paşa Sokak'ta henüz kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler tarafından havaya 8 kez silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibi, sokak üzerinde 8 adet tabanca kovanı buldu.

Polis, silahla havaya ateş açan ve olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.