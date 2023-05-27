Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi elde edilen şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsun'da üzerinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi elde edilen K.D.'nin ikametinde arama yapan İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şahsın üzerinde 6 adet sentetik ecza hap ve 1,64 gram bonzai (sentetik kannobinoid) maddesi ele geçirdi. İkamette yapılan aramada ise siyah poşete sarılı 315 gram bonzai ve şeffaf poşete sarılı 4,96 gram bonzai elde edildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 770 TL paraya da el konuldu. Gözaltına alınan E.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN