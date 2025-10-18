Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 2 kilo 40 gram esrar, 100 gram esrar tohumu, 8 bin 960 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan A.D. (55) ve E.A.Ö. (21) emniyete götürüldü.