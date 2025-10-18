Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Gözaltında
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 kilo 40 gram esrar, 100 gram esrar tohumu, yaklaşık 9 bin sentetik ecza hapı ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 2 kilo 40 gram esrar, 100 gram esrar tohumu, 8 bin 960 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan A.D. (55) ve E.A.Ö. (21) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel