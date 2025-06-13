Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Gözaltına Alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37,26 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda H.C. ve Ö.U. gözaltına alındı. Ö.U.'nun uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulundu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 37,26 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.C. (29) ve Ö.U. (31), emniyete götürüldü.
Şüphelilerden Ö.U'nun uyuşturucuyla bağlantılı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında yakalanan bir şüpheli de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.