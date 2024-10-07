Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Gözaltına Alındı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen iki zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, esrar, ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda M.D. ile K.A. gözaltına alındı.
Adreslerde 2 hassas terazi, 60 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile uyuşturucu madde sarmada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.