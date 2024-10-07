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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Gözaltına Alındı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen iki zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, esrar, ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda M.D. ile K.A. gözaltına alındı.

Adreslerde 2 hassas terazi, 60 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile uyuşturucu madde sarmada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Operasyon Politika 19 Mayıs Güvenlik 3-sayfa samsun Güncel Hukuk

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