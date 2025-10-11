Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan operasyonda bir ticari takside 558 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli M.Ç. ve A.İ. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, JASAT ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takip ettikleri ticari taksiyi Tekkeköy ilçesinde durdurdu.
Araçtaki aramada 558 sentetik ecza hapı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.Ç. (25) ve A.İ. (26) jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel