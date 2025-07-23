Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Samsun'un Havza ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 507 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 507 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında H.M. (40) ve Y.Z. (39) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel