Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1164 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma yürüttü.
Anadolu ve Kışla mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1164 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel