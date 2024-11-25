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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1170 sentetik ecza hapı, 28 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik ve Kıran mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüpheliler M.Ş. (28) ve N.Y'nin (29) ikametlerinde yapılan aramalarda, 1170 sentetik ecza hapı, 28 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 tabanca fişeği, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 855 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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