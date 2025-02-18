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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'un Havza ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 56,90 gram sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirilerek, iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 56,90 gram sentetik uyuşturucu, peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ö. (29) ve E.S. (41) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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