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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında 15 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Operasyonda 2,1 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında 15 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Yavuz Selim Mahallesi'nde, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü, yirmi gün yapılan ayrıntılı araştırmalar sonucunda yakalandı.

M.Ü'nün üzerinde yapılan aramada 2,1 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alının M.Ü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Samsun Canik Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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