Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alındı

Samsun'da polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 204,70 gram metamfetamin ve 7,70 gram skunk ele geçirildi.

Samsun'da polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde yaptıkları takip sonucu bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısla birlikte 204,70 gram metamfetamin ve 7,70 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN