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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Firari Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 50 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte firari hükümlü yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde firari hükümlüyle yanındaki şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 50 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza hapı ve 2 esrarlı sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan O.E. (25) ve E.T. (21) emniyete götürüldü.

E.T'nin "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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