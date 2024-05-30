Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Evde Kenevir Yetiştiriliyordu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şüpheli evinde uyuşturucu yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonda 399 kök Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin İlkadım'daki evinde uyuşturucu bulundurduğu ve kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ikamet ve bahçede yaptıkları aramada, 399 kök Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu ve bir miktar kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon İlkadım Kenevir Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

 Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title