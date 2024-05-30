Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Evde Kenevir Yetiştiriliyordu

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin İlkadım'daki evinde uyuşturucu bulundurduğu ve kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ikamet ve bahçede yaptıkları aramada, 399 kök Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu ve bir miktar kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K. jandarmaya götürüldü.