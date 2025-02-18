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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Elbise Dolabında Kenevir Yetiştiriyordu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Elbise Dolabında Kenevir Yetiştiriyordu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde elbise dolabında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen M.İ.Y. gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda 335 gram esrar ve 3 kök kenevir ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde elbise dolabında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında uyuşturucu satarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen M.İ.Y'nin (25) ikametine operasyon düzenledi.

Ekipler, zanlının elbise dolabını sera gibi kullanarak özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi kurduğunu ve kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

Adreste arama yapan ekipler, 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve özel iklimlendirme düzeneği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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