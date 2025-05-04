Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 yaşındaki zanlı C.K. üzerinde ve evinde bulunan 211,6 gram sentetik uyuşturucu ve 26,30 gram kenevir tohumu ile tutuklandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüpheli C.K'nin (24) üzerinde ve evinde yaptıkları aramalarda 211,6 gram sentetik uyuşturucu ve 26,30 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.