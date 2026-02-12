Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 709 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.K. tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 709 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, uyuşturucu içme ile öğütme aparatı, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin 600 lira ele geçirildi.

Operasyon gözaltına alınan H.K. (41), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
