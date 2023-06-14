Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu öğrenilen A.K. hakkında çalışma yürüttü.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu öğrenilen A.K. hakkında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 3 bin 182 kapsül sentetik ecza hapı, 70,52 gram skunk ile 2 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen B.T. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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