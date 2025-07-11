Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 yaşındaki F.K. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, sentetik uyuşturucu ve ecza hapları ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, F.K'nin (38) ikametine düzenledikleri operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel