Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 yaşındaki M.M.A. gözaltına alındı. Operasyonda 778 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatları ve nakit para ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlkadım ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda M.M.A'nın (19) adresinde yapılan aramada 778 sentetik ecza hapı, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 bin 540 lira para ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda M.M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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