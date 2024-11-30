Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 23 yaşındaki B.A. üzerinde ve evinde yapılan aramada 64 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, B.A'nın (23) üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramada 64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.