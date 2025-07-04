Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda 32 yaşındaki S.K. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 742 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda S.K'nin (32) adresinde yapılan aramada 742 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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