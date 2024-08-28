Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında belirlenen aracı durdurdu.

Arama yapan ekipler, 22 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 9 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda, şüpheli B.K. gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde gözaltına alınan İ.A'nın ikametine yapılan aramada da 2,5 metre boyunda 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun Emniyetinden broşürlü uyarı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, dolandırıcılık, UYUMA, NARVAS, KADES ve suda boğulmalara karşı vatandaşları uyardı.

Atakum ilçesindeki alışveriş merkezi ve sahil şeridinde broşür dağıtan ekipler, dolandırıcılık, UYUMA, NARVAS, KADES ve suda boğulmaları önlemek için alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.