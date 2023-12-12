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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda A.Y'nin uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 170 gram kubar esrar, içime hazır uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, A.Y'nin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 170 gram kubar esrar, içime hazır uyuşturucu madde, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Jandarma Samsun Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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