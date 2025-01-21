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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde uyuşturucu madde bulunan E.K. yakalandı. Ekipler, şüphelinin evinde 457,32 gram sentetik uyuşturucu ve 16 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.K'nin (42) uyuşturucu satışı yaptığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 457,32 gram sentetik uyuşturucu, 16 sentetik ecza hapı ve bin miligram aseton ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli ekiplerce emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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