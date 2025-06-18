Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişinin üzerinde ve aracında uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında E.A'nın (37) üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada 41, 63 gram sentetik uyuşturucu, 2,04 gram esrar, sentetik uyuşturucu hap ile amaç dışı 2 bıçak ele geçirildi.

Şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.