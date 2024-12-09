Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 yaşındaki K.B. adlı şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 728 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.B'nin (24) Atakum ilçesinde belirlenen adreste uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada, 728 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.