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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 31 yaşındaki S.S.Y. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince S.S.Y'nin (31) evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 1 kilo 350 gram kubar esrar, 18 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik ecza hapı, 1 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ile 5 tabanca mermisi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

S.S.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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