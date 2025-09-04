Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Baba-oğul Gözaltına Alındı
Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından baba A.H. ve oğlu S.A.H. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kiralık araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen şüpheliler A.H. (50) ile oğlu S.A.H'nin (27) bulunduğu aracı Havza ilçesinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Tony ile araçta yapılan aramada, 1 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
